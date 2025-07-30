Про трагічну звістку повідомили у рідній для оборонця Новороздільській міській раді, передає 24 Канал.

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Загинув воїн Олег Шпелик

Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Красне Перше, Куп'янського району на Харківщині обірвалось життя молодшого сержанта Шпелика Олега Ярославовича. Він був уродженцем міста Новий Розділ, що на Львівщині.

Полеглий воїн народився 21 вересня 1972 року. Він служив стрільцем-номер обслуги 3 механізованого батальйону військової частини А4941.

Вірний військовій присязі Олег з честю та самовідданістю захищав цілісність і незалежність України та загинув 30 червня 2025 року під час виконання бойового завдання,

– йдеться в повідомленні.

Рідне місто захисника у скорботі. Міська рада висловила щирі співчуття рідним, друзям і побратимам полеглого.

Про дату і час зустрічі загиблого військовослужбовця в громаді повідомлять згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!

Зазначимо, 15 червня під час бойового завдання на фронті загинув 20-річний львів'янин Богдан Нєвєдомський. Воїн служив у розвідувальному полку ЗСУ та був відзначений нагрудним знаком "Золотий хрест".