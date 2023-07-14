"Апокалипсис был неплохой": как выглядит отель, где ликвидировали российского генерала Цокова
Источник:Петр Андрющенко
В ночь на 11 июля во временно оккупированном Бердянске на Запорожье не на шутку разыгралось Бавовнятко, в результате чего был ликвидирован вражеский генерал-лейтенант Олег Цоков в местном отеле "Дюна". Через несколько дней появились фотографии последствий прилета, из которых видно, что здание разрушено почти полностью.
В сети появилось не одно фото когда-то красивой гостиницы, одно из которых опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
К теме В Краснодаре застрелили капитана, который мог быть причастен к ракетному удару по Виннице
Как выглядит "Дюна" после прилета
Как видно из фото, в результате мощного попадания 4-этажное здание стало чуть ниже. Его светлый бежевый фасад приобрел обгоревший серый цвет, из-под которого выглядывает кирпич. Он же кучей лежит вблизи одной из стен.
Также на аккуратных газончиках поблизости валяются оторванные обломки строительных конструкций "Дюны" и элементы мебели, очевидно, до взрыва находившиеся в здании. Более того, и вблизи пляжа разбросаны вещи из гостиницы.
Последствия "хлопка" для Дюны / Фото из соцсетей
Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница "Дюна", где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплох,
– написал Петр Андрющенко.
Вместе с генералом полегло немало оккупантов
Следует отметить, что этим ударом ВСУ ликвидировали не только генерал-лейтенанта Цокова, но и многих российских захватчиков. Более того, по данным сети, в это время в отеле мог базироваться запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии страны-оккупантки. Так что, вероятно, были и другие офицеры, которые могли погибнуть.
Как сообщили в телеграм-канале мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни, в этот день из гостиницы "Дюна" вывезли три грузовика тел.
Что известно о ликвидации генерал-лейтенанта
- Олег Цоков не первый раз за свою гнилую жизнь попал под обстрел. В частности, он был ранен в сентябре 2022 года. Однако 11 июля ВСУ удалось его ликвидировать.
- Серия взрывов в Бердянске прогремела ориентировочно в 3:30 ночи. Их слышал не только весь город, но и ближайшие села.
- В этот день Петр Андрющенко сообщил, что по данным партнеров, прилетело в гостиницу "Дюна", что на территории "Приазовкурорта". Там некоторое время жило российское военное руководство, а вблизи россияне держали ПВО.
- Сначала российские паблики молчали о ночных прилетах в Бердянске. Однако впоследствии российские пропагандисты подтвердили, что российский генерал Олег Цоков ликвидирован. Они утверждают, что "Дюну" атаковали ракетами Storm Shadow.