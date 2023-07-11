Генерала Цокова ликвидировали в Бердянске: в России подтвердили "потерю"

Российские пропагандисты подтвердили, что в Бердянске ликвидировали российского генерала Олега Цокова. Россияне утверждают, что гостиницу, в которой жил Цоков, атаковали ракетами Storm Shadow.

Доказательство погибели российского генерала распространяется в пропагандистских телеграм-каналах. Кроме того, оккупанты отзываются о нем как о "грамотном офицере", сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ежедневное прокаливание врага: на Юге "хлопок" накрыл склады и живую силу россиян

В России подтвердили смерть Цокова

Пропагандисты заявили, что так называемый "замаскированный командный пункт" 58-й армии в Бердянске якобы атаковали британскими ракетами Storm Shadow. В результате взрыва погиб и Цоков. К слову, он был ранен в сентябре 2022 года, однако тогда генерал выжил.

Очевидно, под "пунктом" понимают гостиницу "Дюна", которую ночью посетил "хлопок". Интересно, что элитную базу отдыха в Бердянске представляют как "командный пункт". Неудивительно, что украинские защитники смогли разоблачить маскировку. Кроме того, в "точке", вероятно, были и другие офицеры, которые могли погибнуть.

Стоит отметить, что Цоков занимал должность заместителя командующего Южным военным округом. Имел звание генерал-лейтенанта.



Россияне подтвердили смерть Цокова / скриншот из соцсетей

"Хлопок" посетила Бердянск

Взрывы вблизи гостиницы "Дюна" раздались ночью 11 июля. После "прилета" в городе заметили много скорых, ехавших в сторону места удара.

Местные жители сообщают, что от отеля почти ничего не осталось. Сейчас на месте "прилета" работают скорые, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территорию оцепили и никого не пропускают. Уже тогда появилось предположение, что генерал Цоков мог погибнуть.

Тем не менее, взрывы в Бердянске слышали не только ночью. После обеда 11 июля "хлопок" расцвел на Бердянской косе. Сообщается, что взрывы прогремели недалеко от места ночной атаки. На место "прилета" уже помчались кареты скорой. Оккупанты же нашли "гениальное" оправдание по поводу взрывов. Они заявили, что взрыв якобы был контролируемым. Пропагандисты утверждали, что якобы "оперативные службы провели плановое уничтожение схрона, который был заминирован".

Около 16:30 11 июля в Бердянске снова было громко. В сети сообщают, что по прилету слышали также звуки детонации.