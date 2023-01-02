Газманов в Дубае "отморозился", когда его спросили о войне в Украине

Сторонник войны в Украине Олег Газманов выступил на новогоднем корпоративе в Дубае. После этого его чуть не избили слушатели.

В российских телеграмм-каналах распространили видео инцидента. После выступления к российскому певцу подошли двое мужчин и спросили, какова позиция Газманова по поводу войны в Украине.

Читайте также "Нравиться – не нравится, Россия расширяется" и другие нелепости: за пропаганду взялся и Петросян

Что ответил Газманов

Сразу после выступления прокремлевского певца на сцену выбежали двое мужчин и просили высказаться по поводу войны в Украине.

Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?

– спросили мужчины.

Стоит отметить, что один из мужчин – Николай Наумов – российский киноактер и актер КВН, известный своей ролью Коляна Наумова в сериале "Реальные пацаны".

В ответ на вопросы слушателей Газманов ничего не ответил и "проморозился", сойдя со сцены.

Газманова чуть не избили на корпоративе в Дубае: смотрите видео

Напомним, что в преддверии дня рождения Владимира Путина ЕС решил ввести санкции против его идеолога Александра Дугина. Дочь последнего погибла под Москвой в августе. Также под санкции попали певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Добавим, что Олег Газманов неоднократно высказывался о поддержке России в войне. Кроме того, певец ездил во временно оккупированный Донецк и давал там концерты. Впоследствии суд в Украине заочно арестовал его за посягательство на территориальную целостность нашего государства.

Потери россиян по состоянию на 2 января

По состоянию на 2 января ВСУ уже ликвидировали 107 440 российских оккупантов. В частности, за сутки враг потерял: