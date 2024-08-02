В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
Источник:Azinforum.az
В столице Азербайджана арестовали украинского криминально авторитета Олега Крапивина. Он известен как Олег "Бакинский".
Кстати, Украина запретила ему въезд из-за подозрения в сотрудничестве с российскими оккупантами. Задержали его в Баку сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.
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Что известно о задержании Крапивина
Пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана подтвердила журналистам, что Олега Крапивина арестовали.
За совершенное преступление "Олег Бакинский" задержан, ему избрана мера пресечения на 3 месяца,
– заявили в МВД страны.
О каком именно преступлении говорится, в министерстве не сообщили, однако отметили, что оперативно-розыскные мероприятия в уголовном производстве продолжают сотрудники полиции.
В МВД Азербайджана пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
Что известно о деятельности "Бакинского" в Украине
Данные об Олеге Крапивине есть на сайте "Миротворец". Там за Крапивиным заметили:
- сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
- нарушение законодательства Украины о гражданстве путем приобретения второго гражданства;
- сотрудничество с российским агрессором во время российско-украинской войны.
Согласно открытым данным, родился Крапивин 29 сентября 1960 года. Его называют держателем "общака" в тюрьмах. Также он мог контролировать несколько криминальных группировок, которые требовали и продавали наркотики.
По данным "Миротворца", преступную деятельность он начал в 90-х годах, с 2000 – пытался легализоваться.
В июне 2022 года Украина запретила Крапивину въезд и аннулировала вид на жительство.