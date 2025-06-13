ВСУ ликвидировали офицера Росгвардии из Крыма, который разгонял Евромайдан и воевал за Россию
- ВСУ ликвидировали подполковника запаса Росгвардии Олега Семова, который был заместителем командира отряда БАРС-11 и ранее разгонял Евромайдан.
- Семов родился в Казахстане, вырос в Крыму, после аннексии полуострова вступил в Росгвардию и в 2021 году возглавил штаб "Юнармии" в Судаке.
Силы обороны Украины ликвидировали подполковника запаса Росгвардии. Речь идет об уроженце Казахстана, который вырос в Крыму, Олеге Семове с позывным "БТР".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в запрещенной соцсети "ВКонтакте".
Смотрите также На фронте погиб скандальный российский хакер, который вел нелегальный кибербизнес из тюрьмы
Что известно о гибели офицера Росгвардии из Крыма
На войне против Украины Семов занимал должность заместителя командира отряда БАРС-11.
Отмечается, что оккупант умер в четверг, 12 июня, в результате ранений, которые получил еще в марте 2025 года. Однако в заметке не уточняется направление, на котором это произошло.
Эту информацию также подтвердил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.
Известно, что Семов родился в 1976 году в Казахстане, однако в детстве переехал с семьей в Крым. В 2014 году он участвовал в силовом разгоне участников Евромайдана, а после аннексии полуострова предал Украину и вступил в ряды Национальной гвардии России. В мае 2021 года он вышел на пенсию и возглавил штаб так называемой "Юнармии" в городе Судак.
После начала полномасштабного вторжения России Семов добровольно присоединился к захватчикам. Он прибыл во временно оккупированный Мелитополь, где оккупационный комитет обороны Запорожской области назначил его заместителем командира по боевой подготовке так называемого отряда "Народного ополчения".
В публичных заявлениях Семов признавал, что жители Запорожской области были "негативно настроены на политику России", однако он продолжал участвовать в оккупации украинского региона. В одном из интервью он цинично заявил, что ему нравится "стирать с земли бандеровскую мразь".
Напомним, что потери России в войне против Украины превысили 1 миллион человек. В ГУР назвали имя миллионного ликвидированного оккупанта.