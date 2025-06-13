ВСУ ликвидировали офицера Росгвардии из Крыма, который разгонял Евромайдан и воевал за Россию

Силы обороны Украины ликвидировали подполковника запаса Росгвардии. Речь идет об уроженце Казахстана, который вырос в Крыму, Олеге Семове с позывным "БТР".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Смотрите также На фронте погиб скандальный российский хакер, который вел нелегальный кибербизнес из тюрьмы

Что известно о гибели офицера Росгвардии из Крыма

На войне против Украины Семов занимал должность заместителя командира отряда БАРС-11.

Отмечается, что оккупант умер в четверг, 12 июня, в результате ранений, которые получил еще в марте 2025 года. Однако в заметке не уточняется направление, на котором это произошло.

Эту информацию также подтвердил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Известно, что Семов родился в 1976 году в Казахстане, однако в детстве переехал с семьей в Крым. В 2014 году он участвовал в силовом разгоне участников Евромайдана, а после аннексии полуострова предал Украину и вступил в ряды Национальной гвардии России. В мае 2021 года он вышел на пенсию и возглавил штаб так называемой "Юнармии" в городе Судак.

После начала полномасштабного вторжения России Семов добровольно присоединился к захватчикам. Он прибыл во временно оккупированный Мелитополь, где оккупационный комитет обороны Запорожской области назначил его заместителем командира по боевой подготовке так называемого отряда "Народного ополчения".

В публичных заявлениях Семов признавал, что жители Запорожской области были "негативно настроены на политику России", однако он продолжал участвовать в оккупации украинского региона. В одном из интервью он цинично заявил, что ему нравится "стирать с земли бандеровскую мразь".

Напомним, что потери России в войне против Украины превысили 1 миллион человек. В ГУР назвали имя миллионного ликвидированного оккупанта.