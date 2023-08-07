В Северный флот он уже не вернется, – ВМС о судьбе "Оленегорского горняка"

В результате успешной атаки надводного дрона большой десантный корабль России получил значительные повреждения. В Северный флот "Оленегорский горняк" уже не вернется.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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ВДК в Северный флот уже не вернется

Плетенчук подчеркнул, что "Оленегорский горняк" – это Северный флот. Этот корабль был среди тех БДК, которые Россия перебросила в акваторию Черного моря, чтобы проводить десантные операции на нашем южном побережье.

Но есть такая уверенность, что к Северному флоту он ("Оленегорский горняк" – 24 Канал) уже не вернется,

– подчеркнул спикер ВМС.

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Кратко об атаке на "Оленегорский горняк"