В Северный флот он уже не вернется, – ВМС о судьбе "Оленегорского горняка"
В результате успешной атаки надводного дрона большой десантный корабль России получил значительные повреждения. В Северный флот "Оленегорский горняк" уже не вернется.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Подперт со всех сторон: появились свежие спутниковые фото "Оленегорского горняка"
ВДК в Северный флот уже не вернется
Плетенчук подчеркнул, что "Оленегорский горняк" – это Северный флот. Этот корабль был среди тех БДК, которые Россия перебросила в акваторию Черного моря, чтобы проводить десантные операции на нашем южном побережье.
Но есть такая уверенность, что к Северному флоту он ("Оленегорский горняк" – 24 Канал) уже не вернется,
– подчеркнул спикер ВМС.
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Кратко об атаке на "Оленегорский горняк"
- Большой десантный корабль в бухте Новороссийска 4 августа атаковал надводный дрон. Спецоперацию проводила СБУ.
- Позже в ГУР сообщили, что "Оленегорский горняк" получил значительные повреждения. Будет очень проблематично восстановить его в ближайшее время. Эта конструкция производилась не на территории современной России.
- Разведка Великобритании заявила, что снимки качающегося на 30 – 40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков было пробито, или усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными.
- В сети обнародовали спутниковые снимки. На кадрах видно, что "Оленегорский горняк" подперт со всех сторон. Его держат краны. Оккупанты пытаются отремонтировать БДК.