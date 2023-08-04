Да, корабли страны-агрессорки пытались тянуть "Оленегорский горняк", но он не хотел идти к берегу. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
Смотрите также Спецоперация СБУ и ВМС: видео удара дрона по "Оленегорскому горняку"
У русских были проблемы с буксировкой судна
В сети появилось видео, как российские корабли пытались отбуксировать судно "Оленегорский горняк" в порт в Новороссийске. На кадрах видно, что корабль не слишком хочет подходить к берегу.
"Оленегорский горняк" пытались притащить к берегу: смотрите видео
Мужчины, снявшие эти видео, заметили, что корабль достаточно объемный и имеет большой крен, из-за чего его будет трудно подбить к суше. Один из россиян заметил, что судно "тащили, а оно все клонилось".
Также очевидцы пытались предположить, как лучше корабль мог бы войти в порт. Один из них предположил, что его "надо тянуть боком".
Пока неизвестно, удалось ли оккупантами отбуксировать "Оленегорский горняк" к берегу. В конце концов российские захватчики не сообщали, каков масштаб повреждений у этого судна.
Что известно о подведении "Оленегорского горняка"
- В Новороссийске утром 4 августа люди слышали "громкие звуки взрывов", а также жаловались об "атаке надводных дронов". Тогда предполагали, что могли попасть по размещающемуся в этом городе порту.
- Впоследствии стало известно, что в результате "атаки" повреждение получил корабль "Оленегорский горняк". Следовательно, он был подбит и уже хотел "идти ко дну" в след за "Москвой".
- В конце концов источники в СБУ сообщили, что подведение "Оленегорского горняка" было успешной операцией украинских спецслужб. Это они делали вместе с Военно-морскими силами.
- На подвод корабля "Оленегорский горняк" достаточно жалобно отреагировали россияне. Они начали спрашивать, как судно могли повредить, если все атаки дронов отбили, а также осознали, что не стоит публиковать последствия подведения в сеть.