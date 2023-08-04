Да, корабли страны-агрессорки пытались тянуть "Оленегорский горняк", но он не хотел идти к берегу. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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У русских были проблемы с буксировкой судна

В сети появилось видео, как российские корабли пытались отбуксировать судно "Оленегорский горняк" в порт в Новороссийске. На кадрах видно, что корабль не слишком хочет подходить к берегу.

"Оленегорский горняк" пытались притащить к берегу: смотрите видео

Мужчины, снявшие эти видео, заметили, что корабль достаточно объемный и имеет большой крен, из-за чего его будет трудно подбить к суше. Один из россиян заметил, что судно "тащили, а оно все клонилось".

Также очевидцы пытались предположить, как лучше корабль мог бы войти в порт. Один из них предположил, что его "надо тянуть боком".

Пока неизвестно, удалось ли оккупантами отбуксировать "Оленегорский горняк" к берегу. В конце концов российские захватчики не сообщали, каков масштаб повреждений у этого судна.

Что известно о подведении "Оленегорского горняка"