Так, кораблі країни-агресорки намагалися тягнути "Оленегорський горняк", але він не хотів іти до берега. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Росіяни мали проблеми з буксируванням судна
У мережі з'явилося відео, як російські кораблі намагалися відбуксирувати судно "Оленегорський горняк" до порту у Новоросійську. На кадрах видно, що корабель не надто хоче підходити до берега.
"Оленегорський горняк" намагалися притягнути до берега: дивіться відео
Чоловіки, які зняли ці відео зауважили, що корабель досить об'ємний і має великий крен, через що, його буде важко підбити до суші. Один з росіян зауважив, що судно "тягнули, а воно все хилилося".
Також очевидці намагалися припустити, як би краще корабель міг би увійти у порт. Один з них припустив, що його "треба тягнути боком".
Наразі достемнно невідомо, чи вдалося окупантами відбуксирувати "Оленегорський горняк" до берега. Зрештою, російські загарбники не повідомляли, який масштаб пошкоджень у цього судна.
Що відомо про підбиття "Оленегорського горняка"
- У Новоросійську вранці 4 серпня люди чули "гучні звуки вибухів", а також бідкалися про "атаку надводних дронів". Тоді припускали, що могли влучити по порту, який розміщується у цьому місті.
- Згодом стало відомо, що внаслідок "атаки" пошкодження отримав корабель "Оленегорський горняк". Відтак він був підбитий і вже хотів "іти на дно" в слід за "Москвою".
- Зрештою джерела у СБУ повідомили, що підбиття "Оленегорського горняка" була успішною операцією українських спецслужб. Це вони робили разом з Військово-морськими силами.
- На підбиття корабля "Оленегорський горняк" досить жалібно відреагували росіяни. Вони почали питати, як судно могли пошкодити, якщо всі атаки "дронів" відбили, а також усвідомили, що не варто публікувати наслідки підбиття у мережу.