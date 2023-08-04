Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, атака надводными дронами показала российскому флоту, что его наглости есть предел.

Смотрите также "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

"Надводные дроны выбивают Россию из себя. Мировые СМИ писали, что действительно это классная разработка украинцев. Недорогая, но дает неплохих пинков российскому флоту, который почему-то подумал, что он главный в Черном море и вел себя очень нагло. Этой наглости есть предел. Украинские надводные дроны ставят точки над "i", – заметил политолог.

Украина – морское государство

Николай Давыдюк отметил, что некоторые государства, в том числе Израиль, Греция и Турция, заходят в украинские порты, берут наше зерно и продают его. Это помогает развитию украинской экономики.

Контроль моря, российского флота, в частности через дроны, новое оружие, которое нужно просить и покупать. Это даст Украине и дальше быть морским государством, потому что наша экономика завязана на море. Мы – морское государство. Надо не дать Путину это украсть,

– подчеркнул он.

По мнению политолога, нужно просить у Запада помощи в укреплении украинского флота. Контроль Крыма и Черного моря – это польза, которую Украина может принести НАТО.

"Зерновой коридор – суперспособность попросить у Запада и НАТО правильную морскую технику, чтобы можно было быть "королями" Черного моря. Сейчас под предлогом зернового коридора политический случай об этом попросить", – добавил Давыдюк.

Обратите внимание! Источники 24 Канала в СБУ рассказали, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Дроны попали в "Оленегорский горняк": смотрите видео

Атака на "Оленегорский горняк": главное