Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, атака надводными дронами показала российскому флоту, что его наглости есть предел.
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"Надводные дроны выбивают Россию из себя. Мировые СМИ писали, что действительно это классная разработка украинцев. Недорогая, но дает неплохих пинков российскому флоту, который почему-то подумал, что он главный в Черном море и вел себя очень нагло. Этой наглости есть предел. Украинские надводные дроны ставят точки над "i", – заметил политолог.
Украина – морское государство
Николай Давыдюк отметил, что некоторые государства, в том числе Израиль, Греция и Турция, заходят в украинские порты, берут наше зерно и продают его. Это помогает развитию украинской экономики.
Контроль моря, российского флота, в частности через дроны, новое оружие, которое нужно просить и покупать. Это даст Украине и дальше быть морским государством, потому что наша экономика завязана на море. Мы – морское государство. Надо не дать Путину это украсть,
– подчеркнул он.
По мнению политолога, нужно просить у Запада помощи в укреплении украинского флота. Контроль Крыма и Черного моря – это польза, которую Украина может принести НАТО.
"Зерновой коридор – суперспособность попросить у Запада и НАТО правильную морскую технику, чтобы можно было быть "королями" Черного моря. Сейчас под предлогом зернового коридора политический случай об этом попросить", – добавил Давыдюк.
Дроны попали в "Оленегорский горняк": смотрите видео
Атака на "Оленегорский горняк": главное
- В ночь на 4 августа в Новороссийске, что в Краснодарском крае, якобы слышали "громкие звуки взрывов". Местные жители сообщали, что якобы взрывы в Новороссийске прогремели примерно в 5 утра по местному времени. Пропагандисты заявили, что якобы морские дроны пытались атаковать, однако "все беспилотники были уничтожены".
- Впоследствии в сети появились кадры, на которых можно увидеть подбитый корабль "Оленегорский горняк". На опубликованных видео заметно, что судно постоянно клонится в сторону.
- После подведения корабля "Оленегорский горняк" россияне начали жаловаться, как судно могли повредить, если все атаки "дронов" отбили, а также осознали, что не стоит публиковать последствия повреждения в сеть.
- Отметим, что Россия перебросила "Оленегорский горняк" в Черное море с Северного флота перед началом полномасштабного вторжения в Украину.