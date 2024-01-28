Само название намекает, – в ВМС объяснили, почему "Оленегорский горняк" вернулся в Крым
Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения во время атаки морских дронов 4 августа 2023 года. Россияне разными способами пытались спасти судно и сейчас перегнали его в Севастополь.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона предположил, почему оккупанты прибегли к таким действиям. В то же время он добавил, что настоящая цель такого решения станет известна впоследствии, передает 24 Канал.
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Причины могут быть разные
Плетенчук отметил, что причины возвращения российского БДК "Оленегорский горняк" в Крым могут быть разными – от подготовительных работ до восстановления этой единицы и заканчивая банальным отсутствием достаточного причального флота и достаточного количества мест для базирования других кораблей, к примеру, в Новороссийске, Туапсе или Сочи.
Само название такого большого десантного корабля намекает, что он какой-то лишний. Поэтому узнаем впоследствии, наверное, зачем они его туда завели. Но он сейчас не боеготовый, он находится в стадии ремонта,
– сообщил Плетенчук.
Он также добавил, что назвали БДК так через компанию, которая спонсировала строительство. Отвечая на вопрос, действительно ли оккупанты собираются восстанавливать "Оленегорский горняк", Плетенчук заметил, что восстановить можно что угодно при наличии желания украсть бюджетные деньги и для поддержки имперского мифа.
"Даже если осталось несколько болтов от какого-то корабля, то в принципе к этим болтам можно прикрутить новый корабль, хоть это звучит абсурдно. И сказать, что "мы его восстановили", – в шутку отметил Плетенчук.
Поражение "Оленегорского горняка": что известно
- На рассвете 4 августа 2023 года в Новороссийске раздались взрывы в районе порта. Позже стало известно, что под ударом оказался большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
- В российском минобороны традиционно заявили об "успешном отражении атаки" морских дронов. Однако впоследствии в сети появились кадры с подбитым судном, которое тонет.
- Как сообщили источники в СБУ, атака на "Оленегорский горняк"– спецоперация, которую проводила СБУ совместно с ВМС ВСУ. Также в сети впоследствии появилось видео атаки, в результате которой это судно получило серьезные повреждения.