Мира больше не существует: что показали постоянные обстрелы Украины со стороны России

Россия все более открыто наносит удары по мирным жителям Украины и уже почти не пытается скрывать истинную цель таких атак. В то же время часть западного мира возвращает россиян в международный спорт, ищет возможности для торговли и продолжает говорить об "умиротворении", как будто террор против Украины не будет иметь более широких последствий.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала пояснил , что постоянные обстрелы окончательно разрушили представление о едином мире, который следит за преступлениями и обязательно реагирует на них. По его словам, безнаказанность позволяет Кремлю выдавать убийства украинцев за победы, а Украине показывает, на что на самом деле можно рассчитывать.

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Рассчитывать на абстрактный "мир" Украине не стоит

Российско-украинская война окончательно показала, что единого международного пространства, которое автоматически реагирует на преступления и наказывает агрессора, не существует. Каждое государство прежде всего руководствуется собственными проблемами и интересами, поэтому помощь получает тот, кто способен дипломатически ее добиться или доказать партнерам собственную полезность.

Мира не существует. Мир – это абстракция. Всем, в принципе, безразлично: у американцев свои проблемы, у поляков свои, у европейцев свои, у нас свои. Это один из главных результатов российско-украинской войны, – объяснил Олещук.

Даже поддержка Украины нередко зависит не только от сочувствия или международного права. Для отдельных стран она может быть способом сдержать Россию, защитить собственные границы или использовать Украину как буфер.

Поэтому надеяться, что кто-то остановит агрессора только из-за масштаба его преступлений, напрасно. В то же время Москва фактически отказалась от каких-либо ограничений в выборе целей и методов войны. В таких условиях Украина не должна соглашаться на односторонние рамки, которые позволяют России безнаказанно атаковать украинские города, но сдерживают ответные удары.

Если Россия снимает с себя любые ограничения относительно обстрелов Украины, я не вижу причин, почему Украина должна соблюдать ограничения в ответ. Самая эффективная система ПВО для столицы – это регулярные удары по столице другой стороны,

– подчеркнул политолог.

Сейчас Украина еще не имеет достаточных ресурсов для полностью симметричного ответа. Однако дальнейшая стратегия должна заключаться в наращивании возможностей, которые сделают террористические обстрелы слишком дорогими для России и заставят ее почувствовать последствия войны на собственной территории.

Террор против Киева стал для Кремля суррогатом победы

Удары Украины по российским НПЗ оказались чрезвычайно эффективными. Нефтеперерабатывающая отрасль России оказалась в глубоком кризисе, а дефицит топлива создает социальное напряжение и приближает войну к людям, которые годами воспринимали ее как нечто далекое. У россиян все чаще возникают вопросы, зачем продолжать агрессию, которая уже бьет по их повседневной жизни.

Для них терроризм против Киева – это суррогат победы. Мол, смотрите, как мы разбомбили Киев. Какие вам еще нужны доказательства того, что мы побеждаем? Теперь молча стойте в очередях на заправках, а затем идите на мобилизацию, когда ее объявит мудрый Путин,

– объяснил Олещук.

Российская пропаганда уже почти не пытается маскировать удары по гражданским рассказами о десятках уничтоженных предприятий или выдуманных гостиницах с генералами НАТО. Целью все более откровенно становится максимальное количество жертв среди украинцев, которое должно компенсировать для внутренней аудитории отсутствие реальных успехов на фронте.

Российская власть может продавать своим гражданам убийство мирных украинцев как универсальное объяснение и универсальный ответ на все вопросы,

– подчеркнул политолог.

Кремлю нечем ответить на потери в нефтяной отрасли, кроме новых террористических атак. В то же время российское руководство понимает, что за убийства украинцев вряд ли столкнется с реальной ответственностью: часть мировых лидеров и дальше готова поддерживать контакты с Путиным, а россиян постепенно возвращают в международный спорт и публичное пространство.

Политика умиротворения России ударит по самому Западу

Безнаказанность Кремля проявляется не только в отсутствии реального ответа на удары по гражданским. Параллельно россиян возвращают в мировой спорт с флагами и гимнами, объясняя это тем, что спорт якобы существует вне политики. При этом позицию самих спортсменов относительно войны и террора против украинцев часто даже не пытаются выяснить.

Можно спросить этих спортсменов перед возвращением, как они относятся к террористическим обстрелам Украины. И 99% скажут, что так и надо. Как их тогда вообще возвращать в спорт?

– заметил Олещук.

Это вписывается в привычную для части западных стран политику в отношении России: восстановить контакты, торговлю и сотрудничество, надеясь таким образом сделать ее менее агрессивной. Такой подход позволяет Москве видеть, что даже откровенный террор не закрывает ей путь к международной нормализации.

Это привычная для них тема: давайте будем умиротворять Россию, дружить с ней и торговать, потому что это выгодно. В итоге они доиграются до того, что это прилетит по ним точно так же,

– подчеркнул политолог.

Западные государства десятилетиями называли терроризм одной из главных угроз, но теперь ведут себя так, будто российский террор против Украины является исключением, которое их не касается. На самом деле такая безнаказанность лишь расширяет границы дозволенного для Кремля и повышает риск того, что впоследствии те же методы Россия применит уже против других стран.

Олещук объяснил, зачем Кремль убивает мирных жителей: смотрите видео