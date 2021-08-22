Олигархи образовали треугольник власти, когда занесли в Раду первые деньги, – Данилов

В Украине образовался опасный треугольник власти: олигархи, монополии, коррупция. А построенная олигархическая экономическая модель управления представляет большую проблему для страны.

Ведь такая экономика защищает себя через монополизацию тех рынков, которые олигархи захватили. Соответственно, им надо заводить коррупцию для того, чтобы была эта защита. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте также "Отрасль кумовства": СНБО планирует заняться вопросом вырубки украинских лесов

Данилов: влияние олигархов на Раду – очень велико

По его словам, Украина находится в треугольнике – олигархи, монополия, коррупция – еще с 1998 года. Тогда этот процесс начался с первых денег, которые были занесены в Верховную Раду.

Это была процедура избрания в то время председателя Верховной Рады. Был такой Павел Иванович Лазаренко, была тогда борьба, кто же станет главой,

– пояснил глава СНБО.

Кто такой Павел Лазаренко? Данные: Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 годы при президентстве Леонида Кучмы.

В 2004 году международная организация Transparency International внесла политика в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

Его обвиняют в организации схемы, в которой государственная лицензия на поставку газа была выдана частной компании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а сверхприбыли формировались путем завышения цены газа для украинских потребителей. Деньги же выводились через турецкую компанию, которая была дочерней компанией ЕЭСУ. Данные: Википедия

Данилов также подчеркнул, что влияние олигархов на Верховную Раду является очень большим. Это заметно по тем законам, которые принимает парламент.

Ведь влияние олигархов на законодательную деятельность – это один из элементов их существования. Речь идет о тех законах, которые они сами себе принимают, а потом украинцы живут в крайне сложном состоянии.

"Будут ли они иметь то влияние, если будет принят закон (О статусе олигарха – 24 канал)? По крайней мере в том виде, в каком предложил президент? Это очень большие ограничения", – подчеркнул секретарь СНБО.

Законопроект об олигархах: что известно