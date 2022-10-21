Омбудсмен впервые встретился с представителями украинского Красного Креста: о чем договорились

Дмитрий Лубинец 21 октября провел первую встречу с представителями украинского Красного Креста. Темой были вызовы, с которыми украинскому народу пришлось столкнуться в результате полномасштабного нападения России.

Лубинец – украинский омбудсмен – рассказал, что во время встречи обсудили механизмы, позволяющие решать существующие проблемы. В первую очередь – в вопросе восстановления.

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В частности, говорится о:

реабилитации детей;

реабилитации вернувшихся из плена военных;

помощи родным военных, нуждающимся в уходе на дому.

Лубинец отметил, что к деятельности Международного комитета Красного Креста есть много вопросов относительно их работы с военнопленными.

Но хочу внести ясность, кроме Международного комитета Красного Креста, работает и Общество Красного Креста Украины. И это украинцы, такие, как и мы с вами. Они с первых дней войны оказывают помощь украинцам на территории нашего государства,

– говорится в сообщении.

Скандал с Международным комитетом Красного Креста – главное

Украина требует, чтобы Международный комитет Красного Креста направил свою миссию в колонию в Еленовке, где захватчики совершили теракт. В Еленовке оккупанты содержат украинских военнопленных. Андрей Ермак – глава Офиса Президента – заявил, что дедлайн – 17 октября. Оккупанты ежедневно и ежечасно совершают ужасные вещи, и молчать об этом нельзя.

В КК заявили, что не имеют доступа к военнопленным. Владимир Зеленский раскритиковал действия комитета и подчеркнул, что это не клуб с привилегиями. Еленовка – это фактически концлагерь.

Впоследствии Международный комитет Красного Креста проигнорировал встречу с украинской делегацией. Она должна была состояться на линии разграничения.

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