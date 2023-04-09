"Несогласованная акция": Пасхальную службу в храме Петербурга посетил ОМОН

Россиян продолжает настигать карма. На Пасху в Петербурге ОМОН сорвал религиозный ритуал воспламенения огня.

Так, ОМОНовцы посетили католическую базилику святой Екатерины. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Пасхальную службу в храме Петербурга посетил ОМОН

9 апреля ОМОН в Петербурге сорвал религиозный ритуал воспламенения огня на Пасху в католической базилике святой Екатерины. Предварительно, ОМОНовцы считают религиозное действие "несогласованной акцией".



ОМОН посетил церковников / фото местные телеграм-каналы

Католическая церковь в 2023 году празднует Пасху в ночь на 9 апреля. Это воспаление пасхального огня проводится возле церкви последние три столетия.

Что именно стало настоящей причиной визита ОМОН в церковь Петербурга – неизвестно. Но это в очередной раз подтверждает, что бумеранг существует и россиянам возвращаются все их совершенные преступления.



ОМОНовцы считают религиозное действие несогласованной акцией / фото местные телеграм-каналы



Церковь в Петербурге, куда пришли ОМОНовцы / фото местные телеграм-каналы

ОМОН наведывался в квартиры белорусов

Напомним, что ранее на территории авиабазы вблизи поселка Мачулищи, что в Беларуси, прогремели взрывы. Силовики Лукашенко после этого начали проверять машины на улицах населенного пункта.

Кроме этого, ОМОН в полном снаряжении наведывался в квартиры белорусов. А окрестности Мачулищ в течение 1,5 часов патрулировал вертолет.

Кстати, в поселке Октябрьской Белгородской области в октябре 2022 года прогремели мощные взрывы на складе с боеприпасами. Тогда погибли несколько командиров. Речь идет о командире саратовского ОМОН "Патриот" полковнике полиции Алексее Грачеве и руководителе инженерно-саперной группы ОМОН "Патриот" подполковнике Андрее Головине.