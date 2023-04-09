Так, ОМОНівці завітали до католицької базиліки святої Катерини. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До речі У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця: у мережі з'явилось відео

На Великодню службу до храму в Петербурзі навідався ОМОН

9 квітня ОМОН у Петербурзі зірвав релігійний ритуал запалення вогню на Великдень у католицькій базиліці святої Катерини. Попередньо, ОМОНівці вважають релігійну дію "неузгодженою акцією".



ОМОН завітав до церковників / фото місцеві телеграм-канали

Зверніть увагу! Католицька церква у 2023 році святкує Великдень у ніч проти 9 квітня. Це запалення великоднього вогню проводиться біля церкви останніх три століття.

Що саме стало справжньою причиною візиту ОМОН до церкви у Петербурзі – невідомо. Але це вкотре підтверджує, що бумеранг існує і росіянам повертаються всі їхні вчинені злочини.



ОМОНівці вважають релігійну дію неузгодженою акцією / фото місцеві телеграм-канали



Церква у Петербурзі, куди завітали ОМОНівці / фото місцеві телеграм-канали

ОМОН навідувався у квартири білорусів

Нагадаємо, що раніше на території авіабази поблизу селища Мачулищі, що в Білорусі, прогриміли вибухи. Силовики Лукашенка після цього почали перевіряти машини на вулицях населеного пункта.

Окрім цього, ОМОН у повному спорядженні навідувався у квартири білорусів. А околиці Мачулищ протягом 1,5 години патрулював вертоліт.

До речі, у селищі Октябрський Бєлгородської області у жовтні 2022 року пролунали потужні вибухи на складі з боєприпасами. Тоді загинули декілька командирів. Йдеться про командира саратовського ОМОН "Патріот" полковника поліції Алєксєя Грачова та керівника інженерно-саперної групи ОМОН "Патріот" підполковника Андрєя Головіна.