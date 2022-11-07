Гори-гори ясно: в Омске подожгли автомобили с Z-символикой
В российском Омске снова неприятности. Как оказалось, в городе горят автомобили с буквами "Z" на окнах.
Автомобили кто-то намеренно поджигает. Об этом сообщают пропагандистские телеграм-каналы.
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В Омске горят автомобили с Z-символикой
Ночью 7 ноября в Омске сожгли несколько автомобилей с литерами "Z" на окнах. По словам местных жителей, неизвестные облили машины горючей жидкостью около 5 утра на улице Кирова. Теперь транспорт не подлежит восстановлению.
Кстати, у россиян уже началась паника из-за этого. В соцсетях жители страны-агрессорки разделились на два лагеря – одни обзывают их, а другие жалуются, что им страшно жить рядом с поджигающими автомобили.
В Омске поджигают автомобили / Фото российские телеграм-каналы
В Краснодаре "партизан" поджег два автомобиля с Z-вастикой
В российском городе Краснодар местный партизан облил зажигательной жидкостью автомобили с Z-вастикой. После этого машины взорвались.
На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к двум машинам, облил их веществом и после этого взорвался. Затем партизан быстро скрылся.
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