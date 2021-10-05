Он будет в оппозиции – политический аналитик объяснил эпопею с отстранением Разумкова
Источник:24 канал
Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня. Политик может продолжить свою карьеру путем создания собственной партии или общественно-политической организации.
Такое мнение в прямом эфире 24 канала озвучил политический аналитик Владимир Фесенко. По словам политолога, отставка является неизбежной – это было лишь вопросом времени и обстоятельств.
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Будущее Разумкова после отставки
Фесенко считает, что Разумкову нужно будет искать новые возможности, чтобы продолжить свою политическую карьеру. Касательно лояльности к власти аналитик сомневается, ведь конфликт как в эмоциональном, так и в политическом вопросе достаточно серьезный.
Возможно, Разумков не будет сразу демонстрировать оппозиционность Зеленскому, но у меня нет никаких сомнений, что он будет в оппозиции,
– рассказал политический аналитик.
Отстранение не является увольнением
Эксперт утверждает, что полномочия Дмитрия Разумкова как председателя Верховной Рады сохраняются до его отставки.
Пока он остается председателем Верховной Рады, до тех пор у него полномочия сохраняются. Однако закон об олигархах и закон №5600 (об увеличении налоговой нагрузки по особой процедуре – 24 канал), если за него проголосуют, уже будет подписывать новый спикер Верховной Рады.
Владимир Фесенко об отстранении Дмитрия Разумкова: смотрите видео
Отстранение Разумкова: коротко о главном
- Разговоры об отстранении Дмитрия Разумкова начались еще задолго до их официального подтверждения.
- 4 октября нардепы собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв спикера с должности.
- В этот же день Разумков пригласил коллег на встречу относительно его отставки, однако нардепы отказались.
- 5 октября Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. В этот же день Рада не смогла продолжить пленарное заседание из-за отсутствия повестки дня.
- Отставку Разумкова смогут рассмотреть 7 октября.