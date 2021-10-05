Таку думку в прямому ефірі 24 каналу озвучив політичний аналітик Володимир Фесенко. За його словами, відставка є неминучою – це було лише питанням часу і обставин.

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Майбутнє Разумкова після відставки

Фесенко вважає, що Разумкову потрібно буде шукати нові можливості, щоб продовжити свою політичну кар'єру. Щодо лояльності до влади аналітик сумнівається, адже конфлікт як в емоційному, так і в політичному питанні досить серйозний.

Можливо, Разумков не буде відразу демонструвати опозиційність Зеленському, але у мене нема жодних сумнівів, що він буде в опозиції,

– розповів політичний аналітик.

Відсторонення не є відставкою

Експерт стверджує, що повноваження Дмитра Разумкова як голови Верховної Ради зберігаються до його відставки.

Поки він залишається головою Верховної Ради, доти у нього повноваження зберігаються. Однак закон про олігархів і закон №5600 (щодо збільшення податкового навантаження за особливою процедурою – 24 канал), якщо за нього проголосують, вже буде підписувати новий спікер Верховної Ради. Володимир Фесенко Політичний аналітик

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