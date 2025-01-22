Он один, и из него сделали демона, – мать подозреваемого в пытках девочки в Белой Церкви

В среду, 22 января, в Белоцерковском горрайонном суде избрали меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в пытках 12-летней девочки и вымогательстве средств. 16-летнего парня отправили под стражу.

Однако мать подозреваемого заверила, что будет подавать на апелляцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Что заявила сторона подозреваемого

Парень заявил, что сожалеет о содеянном, но в дальнейшем комментировать инцидент отказался.

Он один, и из него сделали демона. Хотя на самом деле это не так,

– говорит мать юноши.

Напомним, полиция уже идентифицировала 10 участников избиения, в возрасте от 10 до 16 лет. Следователи сообщили о подозрении только вышеупомянутому 16-летнему подростку. Он якобы угрожал девочке, ударил ее и распылил газовый баллончик в лицо.

Кроме того, подозреваемый оказывал на потерпевшую психологическое давление, требуя деньги. За свои действия юноша может получить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео жестокого избиения 12-летней девочки группой подростков в Белой Церкви, что в Киевской области. На записи видно, как пострадавшая, пытаясь защититься, закрывает лицо руками, пока ее поочередно избивают как парни, так и девушки.