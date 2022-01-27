Он и сам еще может не знать, – Блинкен о том, нападет ли Путин на Украину

Энтони Блинкен заявил, что единственный человек, который может сказать, чего хочет добиться Кремль, – Путин. По словам дипломата, вряд ли кто-то другой может знать планы агрессора.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сказал в интервью "Радио Свобода" 27 января.

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И, возможно, он (Путин – 24 канал) тоже сейчас не знает, потому что это было его подходом в прошлом, и это определяет его подход к решению проблем сейчас, – он создает больше вариантов дальнейших действий. Они разбрасывают палитру действий, а ты можешь указать только часть этого спектра,

– сообщил Энтони Блинкен.

Дипломат отметил, что "Россия разместила или может быстро разместить огромное количество военных, которые могут начать наступление на Украину с юга, востока, севера и даже запада".

По словам госсекретаря, "Кремль имеет множество других механизмов, чтобы попытаться достичь заявленных целей, включая гибридные методы:

кибератаки;

подстрекательство к перевороту;

обманные действия;

попытки совершить провокацию в целях оправдания.

Итак, мы действительно не знаем, что сделает Россия. Мы не знаем, пойдет ли она на что-то из того, что я перечислил. Все, что мы можем сделать – основываться на фактах, какими мы видели их исторически,

– объяснил глава Госдепа.

Энтони Блинкен напомнил, что в 2008 году Россия ворвалась в Грузию, а в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса. В настоящее время страна-агрессор сконцентрировала очень большие силы на границе.

"Это факты, которые мы должны учитывать. Но, как я уже сказал, что бы Россия ни выбрала – будь то дипломатическое сотрудничество или диалог, которые мы бы предпочли, – или новые акты агрессии – в любом случае, мы готовы", – подытожил государственный секретарь Соединенных Штатов.

Украина готова противостоять России: коротко

Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданов". Ведь Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск возле границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня это одна из ведущих армий мира.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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