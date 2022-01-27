Он и сам еще может не знать, – Блинкен о том, нападет ли Путин на Украину
Источник:"Радио Свобода"
Энтони Блинкен заявил, что единственный человек, который может сказать, чего хочет добиться Кремль, – Путин. По словам дипломата, вряд ли кто-то другой может знать планы агрессора.
Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сказал в интервью "Радио Свобода" 27 января.
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И, возможно, он (Путин – 24 канал) тоже сейчас не знает, потому что это было его подходом в прошлом, и это определяет его подход к решению проблем сейчас, – он создает больше вариантов дальнейших действий. Они разбрасывают палитру действий, а ты можешь указать только часть этого спектра,
– сообщил Энтони Блинкен.
Дипломат отметил, что "Россия разместила или может быстро разместить огромное количество военных, которые могут начать наступление на Украину с юга, востока, севера и даже запада".
По словам госсекретаря, "Кремль имеет множество других механизмов, чтобы попытаться достичь заявленных целей, включая гибридные методы:
- кибератаки;
- подстрекательство к перевороту;
- обманные действия;
- попытки совершить провокацию в целях оправдания.
Итак, мы действительно не знаем, что сделает Россия. Мы не знаем, пойдет ли она на что-то из того, что я перечислил. Все, что мы можем сделать – основываться на фактах, какими мы видели их исторически,
– объяснил глава Госдепа.
Энтони Блинкен напомнил, что в 2008 году Россия ворвалась в Грузию, а в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса. В настоящее время страна-агрессор сконцентрировала очень большие силы на границе.
"Это факты, которые мы должны учитывать. Но, как я уже сказал, что бы Россия ни выбрала – будь то дипломатическое сотрудничество или диалог, которые мы бы предпочли, – или новые акты агрессии – в любом случае, мы готовы", – подытожил государственный секретарь Соединенных Штатов.Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
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