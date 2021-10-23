Он свободный человек, – Болдуину разрешили путешествовать после трагедии с Хатчинс
Источник:The Associated Press
Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Ее случайно застрелил актер Алек Болувин. Никаких обвинений пока никому не предъявляли.
63-летний Болдуин шокирован произошедшим. На фотографиях с места трагического инцидента, которые обнародовали накануне в СМИ, у него очень подавленный вид.
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Актеру не ограничивали передвижение
Комментируя расследование гибели Хатчинс, представитель шерифа Хуан Риос объяснил, что Болдуину разрешили путешествовать. "Он свободный человек", – отметил правоохранитель.
В своем твиттере актер написал, что у него нет слов, чтобы описать весь шок и грусть, которые охватывают его после смерти Хатчинс. Он полностью сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей оператора.
Болдуин на съемочной площадке после трагического инцидента / Фото
Коллеги о погибшем операторе
Сценаристка фильма Мэми Митчелл рассказала, что стояла рядом с Галиной Хатчинс, когда ее застрелили. "Я выбежала, позвонила в 911 (служба экстренной помощи – 24 канал) и сказала, чтобы направили сюда всех", – отметила она. Коллега оператора подчеркнула, что украинка ушла из жизни в начале своей карьеры. Она отзывается о погибшей как об очень талантливой и необыкновенной женщине.
Что стоит знать о трагедии с Болдуином и Хатчинс
- Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения. Его жизни ничего не угрожает.
- Как выяснили правоохранители, Болдуин получил заряженное оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно безопасно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.
- Коллега убитой – режиссер Александр Федосов – высказался о трагедии. Он отметил, что трагедия произошла во время съемки кадра, поэтому вероятно, что оператор снял свою смерть на камеру.