Загнанный зверь, боящийся потерять жизнь, – Зеленский охарактеризовал Путина

Российский диктатор в последнее время своим поведением все чаще напоминает загнанного зверя. Это подчеркнул и Владимир Зеленский.

В интервью журналистам Зеленский заявил, что Путин опасается потерять свою жизнь.

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Путин – слабый человек, пытающийся показать силу, устрашая мир ядерным оружием. Загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь,

– сказал президент.

Однако, по словам Зеленского, действительно кремлевский диктатор должен бояться мира.

"Он должен бояться силы мира. Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции России, нужно делать это очень мощно. Не "бла-бла-бла", а очень серьезно к этому относиться", – сказал президент.

Как чувствует себя Зеленский во время войны

2 июня 2023 года министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путин может не понимать масштаба военных проблем России . А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Путина до сих пор обманывают относительно якобы уничтожения ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что у него не было и не может быть отпуска во время широкомасштабной войны. Вместе с тем, для него важно не потерять адекватность и связь с реальностью, как это произошло в случае с "бункерным".

По словам украинского лидера, понятно, что морально – он со всеми украинцами. Зеленский отметил, что ему очень сложно, ведь он ежедневно узнает информацию о жертвах и раненых в результате российских ударов.