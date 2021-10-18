Он же никого не пугал, – в Кремле заявили о "пророческом даре" Путина
Источник:телеграм-канал Анатолия Штирлица
В Кремле говорят, что президент России Владимир Путин якобы неоднократно выступал с "пророческими заявлениями". При этом едва ли не во всех сферах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что "пророческие" заявления Путин делал в сферах вооружения, безопасности и даже климата.
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По словам спикера, Путин хорошо описывает перспективы. Правда, Песков признал, что к президенту государства-агрессору не прислушиваются.
Он же никого не пугал,
– отметил Песков.
У Путина не хотят встречаться с Зеленским
Отметим, недавно в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время маловероятна. Уверяют, что это вроде бы Украина выходит из минских соглашений. Песков заявлял, что диалог, в частности, о переходном периоде.
Кроме того, Путину, мол, сложно строить диалог с Зеленским. Поэтому он якобы и не общается с украинским президентом лично.