Он жив, здоров, – Арахамия заявил, что общался с Шефиром перед работой

Давида Арахамия общался с Сергеем Шефиром, когда тот ехал на работу. Лидер фракции "Слуга народа" пояснил, что в 50% случаев помощник Владимира Зеленского ездит за рулем сам, 50% – с водителем.

Поэтому вполне возможно, что Шефира спутали с водителем. По словам Арахамии, депутат находится в состоянии шока.

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Полиция мгновенно среагировала, пересадила мужчину в служебный экипаж и увезла в безопасное место. По состоянию на сейчас, по городу проводят спецоперацию по перехвату.

Я с ним коротко пообщался, все нормально – живой, здоровый,

– отметил Арахамия.

Он рассказал, что, как ему известно, что автомобиль расстреляли из автоматического оружия. Водитель получил 3 огнестрельных ранения и был госпитализирован.

"Он трактует, что стреляли по нему, но попали в водителя", – сказал Арахамия.

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Арахамия: Будут видео с места событий

Если Шефир ехал из дома, как сказал лидер фракции, то из той трассы может быть только 2 выезда:

один возле мегамаркета;

другой – там, где выезд из села Лесники.

"Там есть много камер, поэтому думаю, что вскоре будет много видео с места событий", – отметил Арахамия.

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