28 февраля, 19:23
Они друг другу не нравятся, – Трамп о встрече Зеленского с Путиным
Визит Владимира Зеленского в Белый дом продолжается 28 февраля. Во время пресс-конференции Дональд Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа и Зеленского.
Смотрите также Зеленский встретился с Трампом: главные заявления лидеров
Встретятся ли Зеленский и Путин
По словам Трампа, это не будет "полюбовная" встреча.
Они друг другу не нравятся, я могу вам об этом сказать,
– сказал Трамп.
Далее президент США начал критиковать администрацию Байдена.
Зеленский добавил: это не война США и России, это война России против Украины. Поэтому за столом переговоров должны быть Украина и Россия, а еще США как самый сильный партнер Украины и Европа.