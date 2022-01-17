Они прекрасно знают, почему погибли дети на Донбассе, – Цимбалюк о российской пропаганде

В России активно работает пропагандистская машина, которая рассказывает и о "распятых мальчиках", и о "кровожадных бандеровцах". Однако на самом деле все они прекрасно знают, что это не так.

Такое мнение высказал Роман Цимбалюк в интервью с Денисом Казанским на 24 канале. Он заверил, что этих людей трудно назвать журналистами, они – солдаты.

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"Сейчас им так закомандовали, они все осознают. Все эти истории о детях Донбасса... они знают, почему те погибли. Все прекрасно знают", – заверил журналист.

Он пояснил, что сейчас воля России такая – смерти не имеют значения, зато важны Путин, власть и все, что называют величием.

Россия на самом деле использует для достижения этого "величия" лишь одно средство – военную силу. Не стоит искать какие-то вопросы человечности,

– подытожил Цимбалюк.

Интервью Романа Цимбалюка на 24 канале: видео

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