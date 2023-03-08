Они работают, спасают, лечат, воюют, – Зеленский 8 марта поблагодарил украинских женщин
Источник:Владимир Зеленский
В Украине 8 марта отмечают Международный женский день. Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех женщин с праздником.
Глава государства также поблагодарил свою маму и супругу. Он поздравил с праздником своих коллег и всех женщин Украины.
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Зеленский обратился к украинским женщинам
Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине. Мне кажется, что сегодня важно именно поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Вспомнить и подумать о женщинах, отдавших свою жизнь за наше государство,
– сказал Зеленский.
Также украинский президент призвал поблагодарить своих матерей. Он отметил: пока мама жива – можно чувствовать себя ребёнком.
"Поблагодарите любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны, непреодолимы, свободны и вместе мы точно победим. Обязательно", – подчеркнул Зеленский.
Поздравления Зеленского с 8 марта: смотрите видео
Также к поздравлениям с 8 марта присоединился глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак:
8 марта. Благодарность за смелость и силу. Каждый день. Ежегодно,
– написал он.
Другие поздравления с 8 марта
- Служба безопасности Украины сделала заявление к 8 марта. Там отметили мастерство и умения украинских женщин, которые героически защищают свою страну. В ведомстве отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".
- Вооруженные Силы Украины выразили благодарность всем женщинам Украины, в том числе и всем женщинам, защищающим страну в рядах ВСУ.
- В Международный день борьбы за права женщин Вооруженные Силы Украины выражают признательность женщинам-военнослужащим Вооруженных Сил всех стран-партнеров, в том числе и участникам двусторонних и многонациональных учебных, тренировочных, логистических и гуманитарных операций, за невероятную работу и важную роль, которую они играют в обеспечении помощи и поддержки Украины.