Они работают, спасают, лечат, воюют, – Зеленский 8 марта поблагодарил украинских женщин

В Украине 8 марта отмечают Международный женский день. Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех женщин с праздником.

Глава государства также поблагодарил свою маму и супругу. Он поздравил с праздником своих коллег и всех женщин Украины.

Важно Советский "праздник весны": что не так с 8 марта, как его переосмыслить и как поздравлять женщин

Зеленский обратился к украинским женщинам

Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине. Мне кажется, что сегодня важно именно поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Вспомнить и подумать о женщинах, отдавших свою жизнь за наше государство,

– сказал Зеленский.

Также украинский президент призвал поблагодарить своих матерей. Он отметил: пока мама жива – можно чувствовать себя ребёнком.

"Поблагодарите любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны, непреодолимы, свободны и вместе мы точно победим. Обязательно", – подчеркнул Зеленский.

Поздравления Зеленского с 8 марта: смотрите видео

Также к поздравлениям с 8 марта присоединился глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак:

8 марта. Благодарность за смелость и силу. Каждый день. Ежегодно,

– написал он.

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