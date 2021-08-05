Они вернулись: в курортной Кирилловке снова нашествие медуз – фото, видео
5 августа 2021 , 12:10Читати новину українською
Источник:телеграм "Запорожье Новости"
В курортной Кирилловке Запорожской области снова нашествие медуз. Они заполонили побережье Азовского моря. Некоторые туристы жалуются, что из-за этого даже не могут искупаться.
В курортной Кирилловке снова увеличилось количество медуз. Однако иногда люди пишут в соцсетях, что купаться можно.
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В Кирилловке снова нашествие медуз
Люди рассказали об этом, отвечая на вопрос пользовательницы "Как дела с медузами сейчас". Вопрос женщина задала на странице "Любимая Кирилловка" в фейсбуке.
Люди ответили:
- "Есть, но не критично – купаться можно";
- "Если бы еще и вода не пекла!";
- "Сегодня (говорится о 5 августа – 24 канал) в 7 утра не пекла, вода была чистая";
- "Мы вчера (речь идет о 3 августа – 24 канале) приехали. Вода жжет от яда. Максимум окунуться и потом в душ".
Люди также публикуют видео, где заметны медузы, которых волнами выбрасывает на берег: смотрите видео
Ситуация с медузами в Кирилловке: что известно
- Этим летом курортная Кириловка страдает от медуз. Они заполонили весь морской берег и мешают некоторым туристам купаться.
- 4 августа в Кирилловке, в Запорожской области, пляжи снова переполнены трупами медуз. Вероятнее всего, их выбросило на берег после очередного шторма.
- 19 июля сообщили, что от огромного количества медуз пострадали также популярные курорты Кирилловка и Лазурное.
- 1 августа пляжи в Кирилловке наконец очистились от медуз. Туристы получили возможность наслаждаться отдыхом. Однако уже на следующий день их снова начало прибивать к берегу.
- Кандидат биологических наук Петр Кулик рассказал, что медузы, вероятно, никогда не исчезнут из Черного моря.
- В Азовском море медузы распространяют из-за того, что его соленость приближается к солености Черного, то есть она достаточно высокая. Как отметила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетьманенко, медузам комфортно в такой среде.