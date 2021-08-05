Они вернулись: в курортной Кирилловке снова нашествие медуз – фото, видео

В курортной Кирилловке Запорожской области снова нашествие медуз. Они заполонили побережье Азовского моря. Некоторые туристы жалуются, что из-за этого даже не могут искупаться.

В курортной Кирилловке снова увеличилось количество медуз. Однако иногда люди пишут в соцсетях, что купаться можно.

К теме "Братская могила" для медуз: в курортной Кирилловке туристка провалилась в яму на пляже

В Кирилловке снова нашествие медуз

Люди рассказали об этом, отвечая на вопрос пользовательницы "Как дела с медузами сейчас". Вопрос женщина задала на странице "Любимая Кирилловка" в фейсбуке.

Люди ответили:

"Есть, но не критично – купаться можно";

"Если бы еще и вода не пекла!";

"Сегодня (говорится о 5 августа – 24 канал) в 7 утра не пекла, вода была чистая";

"Мы вчера (речь идет о 3 августа – 24 канале) приехали. Вода жжет от яда. Максимум окунуться и потом в душ".



Люди также публикуют видео, где заметны медузы, которых волнами выбрасывает на берег: смотрите видео

Ситуация с медузами в Кирилловке: что известно