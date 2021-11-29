Они все олигархи, – Герус назвал конкретные фамилии
Источник:24 канал
В Украине стартовала деолигархизация, инициированная Владимиром Зеленским. Именно с этим и связывают "необъявленную войну" президента с Ринатом Ахметовым. Однако он не один, кому приписывают громкий статус олигарха.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он назвал конкретных лиц, которых считает олигархами.
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Виктора Медведчука из этого списка Герус не исключает.
Почему Медведчука решили не считать олигархом? Пророссийский, но олигарх. Коломойский тоже олигарх с каким-то своим видением. Петр Алексеевич Порошенко тоже олигарх. Антироссийский, но олигарх. Если Россию отставить в сторону – они все олигархи.
Является ли Медведчук элементом деолигархизации
Герус согласился, что после последних событий вокруг Медведчука в его "статусе олигарха" можно усомниться.
На сегодня, возможно, Медведчук и не является олигархом. У него нет медиа, он мало участвует в политике и ограничен в передвижении. Не надо говорить, что это произошло само собой,
– заверил Герус.
По его словам, в основном поспособствовала этому деолигархизация.
"Де-факто это так и есть, вы же не будете отрицать уменьшение его влияния на политику сейчас. Даже после того, как три его телеканала прекратили работать, рейтинг ОПЗЖ снизился. Держался на этих телеканалах, которые имели не всегда объективную риторику", – подытожил Герус.
Деолигархизация в Украине: кратко
- Еще 5 ноября Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.
- Пока ни одного олигарха в список не внесли. Однако в СНБО уверены в 13 лицах.
- Сразу после подписания закона Петр Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой".
- В то же время Зеленский заявлял, что теперь у олигархов есть 2 пути: стать прозрачным или играть по старым правилам.