По данным следствия, организаторами схемы были двое граждан России и жена одного из них – гражданка Украины. К работе они привлекли еще семерых украинцев, которые помогали обеспечивать функционирование незаконного бизнеса. Об этом сообщает прокуратура.

Как в Украине действовала масштабная сеть азартных игр?

Через подконтрольные ИТ-компании участники группы администрировали не менее 5 сайтов онлайн-казино. Часть этих ресурсов ранее работала официально и имела лицензии.

Однако после их аннулирования организаторы не прекратили деятельность – они создали новые вебсайты с теми же названиями и фактически продолжили работу в тени.

Финансовые операции проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на электронные криптокошельки, контролируемые организаторами.

Чтобы скрыть происхождение денег и легализовать прибыли, злоумышленники использовали многоуровневую схему. Сначала средства накапливались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии. После этого деньги переводились на счета подконтрольных оффшорных структур.

По предварительным подсчетам, через эту схему было отмыто активов на сумму более 5 миллиардов гривен.

Всем участникам группы инкриминируют участие в организованной преступной группировке и незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам также сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Двум гражданам России подозрение объявлено заочно, гражданке Украины – лично.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение еще семи участников схемы. Сообщение о подозрении им передано в предусмотренный законом способ через родственников.

Разоблачена масштабная сеть нелегальных казино / Фото прокуратура

