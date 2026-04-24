По данным следствия, организаторами схемы были двое граждан России и жена одного из них – гражданка Украины. К работе они привлекли еще семерых украинцев, которые помогали обеспечивать функционирование незаконного бизнеса. Об этом сообщает прокуратура.
Как в Украине действовала масштабная сеть азартных игр?
Через подконтрольные ИТ-компании участники группы администрировали не менее 5 сайтов онлайн-казино. Часть этих ресурсов ранее работала официально и имела лицензии.
Однако после их аннулирования организаторы не прекратили деятельность – они создали новые вебсайты с теми же названиями и фактически продолжили работу в тени.
Финансовые операции проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на электронные криптокошельки, контролируемые организаторами.
Чтобы скрыть происхождение денег и легализовать прибыли, злоумышленники использовали многоуровневую схему. Сначала средства накапливались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии. После этого деньги переводились на счета подконтрольных оффшорных структур.
По предварительным подсчетам, через эту схему было отмыто активов на сумму более 5 миллиардов гривен.
Всем участникам группы инкриминируют участие в организованной преступной группировке и незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам также сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Двум гражданам России подозрение объявлено заочно, гражданке Украины – лично.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение еще семи участников схемы. Сообщение о подозрении им передано в предусмотренный законом способ через родственников.
Разоблачена масштабная сеть нелегальных казино / Фото прокуратура
