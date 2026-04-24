За даними слідства, організаторами схеми були двоє громадян Росії та дружина одного з них – громадянка України. До роботи вони залучили ще сімох українців, які допомагали забезпечувати функціонування незаконного бізнесу. Про це повідомляє прокуратура.
Як в Україні діяла масштабна мережа азартних ігор?
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники групи адміністрували щонайменше 5 сайтів онлайн-казино. Частина цих ресурсів раніше працювала офіційно та мала ліцензії.
Однак після їх анулювання організатори не припинили діяльність – вони створили нові вебсайти з тими ж назвами та фактично продовжили роботу в тіні.
Фінансові операції проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.
Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибутки, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього гроші переводилися на рахунки підконтрольних офшорних структур.
За попередніми підрахунками, через цю схему було відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам групи інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні та незаконну діяльність з організації й проведення азартних ігор. Трьом організаторам також повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам Росії підозру оголошено заочно, громадянці України – особисто.
Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження ще семи учасників схеми. Повідомлення про підозру їм передано у передбачений законом спосіб через родичів.
Викрито масштабну мережу нелегальних казино / Фото прокуратура
Випадки масштабного шахрайства в Україні
У Дніпрі викрили масштабну шахрайську мережу, яка крала гроші у громадян Казахстану, України та Європи. Злочинну організацію створили 4 українця.
В Україні розкрили схему фіктивного продажу зерна, організовану посадовими особами агропідприємства, включно з колишнім міністром агропромислового розвитку. Збитки від шахрайства оцінюються в 63,7 мільйона гривень. Правоохоронці вже провели 26 обшуків та повідомили про підозру трьом учасникам схеми.
Депутата Дмитра Шкаврітка підозрюють у привласненні понад 2,5 мільйона гривень зі сфери освіти та легалізації частини коштів. Йому загрожує 12 років ув'язнення за п'ятьма кримінальними статтями, включаючи шахрайство та відмивання грошей.