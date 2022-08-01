ООН должна вывезти наших пленных на нейтральную территорию, это их ответственность, – Давыдюк

В результате взрыва в Еленовке погибли почти 50 украинских пленных. Россия удерживает в плену и других защитников "Азовстали", жизнь которых также находится под угрозой.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. 29 июля оккупанты устроили теракт в колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные защитники "Азовстали".

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"Это ответственность ООН"

Всего в плену оккупантов находятся около 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали".

Еленовка стала сигналом того, что ООН должна спасти и хотя бы забрать этих людей. Сейчас это ответственность ООН,

– подчеркнул Давыдюк.

По его словам, защитников "Азовстали" должны как можно быстрее эвакуировать в нейтральную страну.

Пусть увозят наших людей в Швейцарию или в Дубай, куда угодно. Вывозите их как можно скорее. Иначе россияне таких Еленовок будут делать каждые 3 дня,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что обязательным условием является вывоз пленных именно в нейтральную страну, а не в Беларусь или Кубу.

"ООН нас обманывает"

Как сказал Давыдюк, именно ООН была одним из гарантов безопасности для украинских военных, когда те выходили из "Азовстали". Однако сейчас в Организации Объединенных Наций только разводят руками.

Самая большая проблема в том, что ООН нас обманывает и пытается играть хорошую игру со всеми, в том числе с Путиным,

– сказал политолог.

Политолог подчеркнул, что после событий в Еленовке ООН не имеет права оставаться в стороне.

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"Они должны быть на стороне законности. Это наша сторона. Не может быть альтернативного мнения, когда заживо сожгли 50 человек ", – отметил он.

По словам политолога, сейчас Президент Владимир Зеленский должен обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим мировым лидерам с призывом вмешаться в ситуацию. И организовать эвакуацию украинских военнопленных.

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