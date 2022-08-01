Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. 29 липня окупанти влаштували теракт у колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені захисники "Азовсталі".

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"Це відповідальність ООН"

Загалом у полоні окупантів перебувають близько 2,5 тисяч українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі".

Оленівка стала сигналом того, що ООН повинна врятувати і хоча б забрати цих людей. Зараз це відповідальність ООН,

– наголосив Давидюк.

За його словами, захисників "Азовсталі" повинні якомога швидше евакуювати у нейтральну країну.

Хай вивозять наших людей у Швейцарію або у Дубай, куди завгодно. Вивозьте їх якомога швидше. Інакше росіяни таких Оленівок будуть робити кожні 3 дні,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що обов'язковою умовою є вивезення полонених саме у нейтральну країну, а не у білорусь чи Кубу.

"ООН нас обманює"

Як сказав Давидюк, саме ООН була одним із гарантів безпеки для українських військових, коли ті виходили із "Азовсталі". Однак зараз в Організації Об'єднаних Націй лише розводять руками.

Найбільша проблема у тому, що ООН нас обманює і намагається грати добру гру зі всіма, у тому числі з путіним,

– сказав політолог.

Політолог наголосив, що після подій в Оленівці ООН не має права залишатися осторонь.

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"Вони мають бути на стороні законності. Це наша сторона. Не може бути альтернативної думки, коли живцем спалили 50 людей", – зазначив він.

За словами політолога, зараз Президент Володимир Зеленський повинен звернутися до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та інших світових лідерів із закликом втрутитися у ситуацію. Та організувати евакуацію українських військовополонених.

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