В ООН назвали угрозу для всего мира, ради которой следует объединиться

В Организации Объединенных Наций мировое сообщество призвали объединиться в борьбе с коронавирусом. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что пандемия COVID-19 несет опасность всему миру.

По словам Гутерреша, пандемия не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к другим негативным последствиям.

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Угрозы от пандемии коронавируса

Пандемия продолжает угрожать жизни, условиям жизни и будущему. Эти вызовы осложняются расколом, который угрожает миру и разделением на богатых и бедных,

– заявил Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с пандемией. "Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом – пандемией... Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата", – сказал он.

76-я Генассамблея ООН: что известно

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 14 сентября 2021 года. На ней обсуждают вопросы климата, коронавируса. Общие дебаты продлятся с 21 по 27 сентября.

Владимир Зеленский планирует выступить в Генассамблее, однако поездка в США до сих пор не утверждена. Вероятно, украинский президент примет участие в дебатах в режиме онлайн.

Зато в России заявили, что Владимир Путин не посетит заседание в этом году.

Франция и Германия предлагали Кремлю встречу в нормандском формате на уровне глав МИД во время Генассамблеи. Однако в Москве отказались.

. С начала пандемии коронавируса в мире недуг подтвердили у более 226 миллионов человек. Выздороветь удалось 203 миллионам. Однако COVID-19 уже унес жизни более чем 4,6 миллиона жителей планеты.