Комиссар ООН призвал Россию и Украину к "немедленной деэскалации войны"
Источник:Совет ООН по правам человека
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны.
Соответствующее заявление Фолькера Тюрко опубликовала пресс-служба организации.
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Заявление комиссара ООН
По словам верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине и России наблюдается "тревожная эскалация боевых действий". Также он поставил агрессора и жертву в один ряд, призвав обе стороны соблюдать международное гуманитарное право.
Десятки мирных жителей убиты в России и Украине. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты,
– заявил Тюрк.
Он призвал к "немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважения международного права".
ООН находится в "глубоком кризисе"
- Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что постоянные члены Совета Безопасности ООН не готовы к практическим шагам по лишению государства-агрессорки всех полномочий.
- Более того, в организации даже не готовы начать об этом политическую дискуссию. Именно поэтому война России в Украине остается единственным конфликтом, где нет никаких решений. Ведь страна-агрессор все блокирует.
- Представитель Украины отметил, что ООН находится в "глубоком кризисе". И дело не только в беспомощности Совбеза по войне против Украины, но еще и потому, что организация не может выполнять свою основную функцию – поддерживать мир.