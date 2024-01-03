Комиссар ООН призвал Россию и Украину к "немедленной деэскалации войны"

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Россию и Украину к "немедленным шагам по деэскалации" войны.

Соответствующее заявление Фолькера Тюрко опубликовала пресс-служба организации.

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Заявление комиссара ООН

По словам верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине и России наблюдается "тревожная эскалация боевых действий". Также он поставил агрессора и жертву в один ряд, призвав обе стороны соблюдать международное гуманитарное право.

Десятки мирных жителей убиты в России и Украине. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты,

– заявил Тюрк.

Он призвал к "немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважения международного права".

ООН находится в "глубоком кризисе"