Відповідну заяву Фолькера Тюрка опублікувала пресслужба організації.
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Заява комісара ООН
За словами верховного комісара ООН з прав людини, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій". Також він поставив агресора та жертву в один ряд, закликавши обидві сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти,
– заявив Тюрк.
Він закликав до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".
ООН перебуває в "глибокій кризі"
- Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові до практичних кроків щодо позбавлення держави-агресорки всіх повноважень.
- Ба більше, в організації навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Саме тому війна Росії в Україні залишається єдиним конфліктом, де жодних рішень немає. Адже країна-агресор все блокує.
- Представник України зазначив, що ООН перебуває у "глибокій кризі". І річ не лише в безпорадності Радбезу щодо війни проти України, а ще й тому, що організація не може виконувати свою основну функцію – підтримувати мир.