От насилия до расстрела военных: в ООН опубликовали отчет о преступлениях Кремля в Украине
Источник:Reuters
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила широкой публике новый отчет об общей ситуации с правами человека в Украине. В нем говорится как о преступлениях против гражданского населения, так и о преступных действиях против наших военных.
Согласно отчету миссии, по состоянию на 31 января 2023 года зафиксировано 133 жертвы сексуального насилия, охватывающих 45 женщин и трех девочек.
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Среди 133 гражданских жертв:
- 85 мужчин,
- 45 женщин.
Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года,
– заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер.
В докладе говорится, что сексуальное насилие часто происходило во время содержания под стражей гражданских или военнопленных, а также в районах, находящихся под российской оккупацией.
Однако от рук окупантов пострадали не только гражданские, но и наши военные. В новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что есть факты, когда враг без суда и следствия казнил бойцов ВСУ. Кроме того, захватчики использовали наших защитников в качестве "живого щита". А по меньшей мере два украинских героя умерли в плену из-за отсутствия медицинской помощи и пытки.
16 марта в Женеве эксперты Комиссии. презентовали доклад о собранных показаниях нарушений международного права прав человека и международного гуманитарного права на протяжении последнего года полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Комиссия ООН не увидела геноцида со стороны России. Это вызвало болезненную реакцию в украинском обществе.