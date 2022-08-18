Правда должна быть установлена: Зеленский и Гутерриш о миссии относительно трагедии в Еленовке

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 18 августа встретился во Львове с Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Он обсудил военные преступления россиян.

Гутерриш выступил на брифинге по итогам встречи. Он отметил, что ООН будет пытаться установить факты трагедии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где содержались военнопленные в Еленовке. Случившееся неприемлемо", – сказал Гутерреш.

ООН будет проводить расследование убийства

По словам Гутерриша, все пленные военные должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Он назначит ответственного человека за расследование казни в Еленовке

Я принял решение о проведении миссии по выявлению и установлению фактов. Условия проведения этой миссии предоставили Украине и россии. Кроме условий, был отмечен и состав той группы, которую привлекут к расследованию. Я нацелю назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии,

– сообщил Гутерриш.

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Он объяснил, что это офицер, имеющий более 40 лет военного опыта. Гутерриш считает, что доступ к колонии в Еленовке должны иметь и члены Международной Миссии Красного Креста.

Зеленский о расследовании преступления россиян

российские убийцы в июле устроили термобарический взрыв в колонии Еленовке. Там содержали пленных из "Азовстали" в Мариуполе. Погибли около 50 человек, еще более 130 получили ранения.

Президент Зеленский 18 августа обратился к украинцам. Он отметил, что призвал генсекретаря ООН мобилизовать возможности организации и заставить россию выполнять все нормы международного права в вопросе пленных.

"И мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", – сказал Зеленский.

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