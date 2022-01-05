В ООН отреагировали на массовые протесты в Казахстане

В Казахстане не утихают массовые протесты. В Организации Объединенных Наций заявили, что пристально следят за ситуацией.

В ООН заявили, что протесты в Казахстане вызывают беспокойство. Об этом рассказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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В ООН призывают воздержаться от насилия

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что важным в ситуации, которая сложилась в Казахстане, является воздержание от насилия. Об этом он заявил во время брифинга.

Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и способствовали диалогу для решения всех проблем,

– заявил Дюжаррик.

Также в ООН призвали власти и митингующих к диалогу для урегулирования ситуации в стране.

Последние новости из Казахстана

В Казахстане с 3 января 2022 года продолжаются массовые протесты. Сначала причиной была стоимость газа, однако после ее снижения протест приобрел политический характер. Митингующие требовали отставки правительства, борьбы с коррупцией, местных выборов и свержения влияния бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Несколько часов 5 января по всей стране не было доступа к интернету. Из-за этого прекратили работу системы бесплатной оплаты и несколько каналов. Алматы и Нур-Султан остались без мобильной связи.

В Алматы митингующие захватили здания акимата, прокуратуры, бывшую администрацию Назарбаева, Комитета нацбезопасности и филиала телеканала "Казахстан". В большинстве из них после были пожары.

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности председателя Совбеза страны и сам занял эту должность.

Ряд высокопоставленных лиц бежали из страны, из-за чего митингующие захватили аэропорты в Алматы и Актау. Несколько перевозчиков полностью прекратили авиасообщение с Казахстаном.

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