В ООН отреагировали на массовые протесты в Казахстане
Источник:РИА Новости
В Казахстане не утихают массовые протесты. В Организации Объединенных Наций заявили, что пристально следят за ситуацией.
В ООН заявили, что протесты в Казахстане вызывают беспокойство. Об этом рассказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.
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В ООН призывают воздержаться от насилия
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что важным в ситуации, которая сложилась в Казахстане, является воздержание от насилия. Об этом он заявил во время брифинга.
Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и способствовали диалогу для решения всех проблем,
– заявил Дюжаррик.
Также в ООН призвали власти и митингующих к диалогу для урегулирования ситуации в стране.
Последние новости из Казахстана
- В Казахстане с 3 января 2022 года продолжаются массовые протесты. Сначала причиной была стоимость газа, однако после ее снижения протест приобрел политический характер. Митингующие требовали отставки правительства, борьбы с коррупцией, местных выборов и свержения влияния бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
- Несколько часов 5 января по всей стране не было доступа к интернету. Из-за этого прекратили работу системы бесплатной оплаты и несколько каналов. Алматы и Нур-Султан остались без мобильной связи.
- В Алматы митингующие захватили здания акимата, прокуратуры, бывшую администрацию Назарбаева, Комитета нацбезопасности и филиала телеканала "Казахстан". В большинстве из них после были пожары.
- Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности председателя Совбеза страны и сам занял эту должность.
- Ряд высокопоставленных лиц бежали из страны, из-за чего митингующие захватили аэропорты в Алматы и Актау. Несколько перевозчиков полностью прекратили авиасообщение с Казахстаном.
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