Поздним вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы дагестанцы устроили погром. Они организовали "охоту на евреев". А на призывы осудить их поведение уже отреагировала Мария Захарова.

Представитель министерства иностранных дел России не придумала ничего лучше. Она решила сравнить осуждение погромов в Махачкале с запретом УПЦ МП в Украине. Как тебе такое, Илон Маск?

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В России никак не успокоятся

Итак, Мария Захарова отреагировала на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Он от имени организации осудил погромы в аэропорту Махачкалы. А представитель министерства заявила, что его слова – "фантастическое лицемерие".

Мы не удивлены ее реакции. Ведь для Марии Захаровой вполне нормально разжигать рознь. И она не удивлена, что дагестанцы устроили "охоту на евреев" в аэропорту, когда туда прибыл самолет из Тель-Авива. Собственно, и само нападение ХАМАС на Израиль ее отнюдь не смутило.

Обратим внимание на слова Дюжжарика, которые так возмутили Захарову.

Насколько я знаю, силы безопасности и власти восстановили порядок. Но мы, безусловно, осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма,

– сказал он.

В то же время Мария Захарова высказала еще одну претензию ООН. Она надеется, а теперь внимание, что секретариат организации "найдет в себе мужество осудить многолетнее преследование Украинской православной церкви киевским режимом".

Да-да, говорится о той самой церкви, которая годами была центром России в Украине. Она не только распространяла антиукраинскую пропаганду. Еще вербовала людей, чтобы они сотрудничали с Кремлем, а после начала полномасштабного вторжения – шли на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, что российское руководство осуждает действия Израиля в Секторе Газы. Правда, это не мешает ему умалчивать зверства, совершенные боевиками ХАМАС, а также беспорядки в Дагестане. В США подчеркнули, что такова реакция Путина на погромы в аэропорту Махачкалы – "красноречива".