Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний, отметив, что "заигрыванием" с ближневосточными террористическими организациями и государствами Кремль пытается продемонстрировать арабскому миру, что Россия – его союзник. Отметим, что в аэропорту Махачкалы дагестанцы штурмовали рейс из Израиля.

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"То, что такие погромы устраиваются – это же традиция российская. Это же понятно, зачем в Дагестан попали евреи. Почему-то там оказались, почему там вышло население, его начали подстрекать", – подчеркнул Подорожний.

К слову, несколько месяцев назад в Дагестан приезжал Владимир Путин. Туда он привозил деньги. Так, убежден политтехнолог, президент страны-агрессора пытался показать свою лояльность и "затыкать дыры" в виде "недовольных".

Сейчас так пытаются объединять Дагестан вокруг определенного врага,

– сказал Подорожний.

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Продолжатся ли погромы

Акция, которая проходила в Дагестане, продемонстрировала антисемитскую характеристику России. Именно такую политику проводят внутри страны. По мнению политтехнолога, чтобы такие погромы евреев в России продолжались, нужно, чтобы на определенной территории проживало определенное количество представителей еврейского народа.

"Количество тех евреев, которые выехали из территории СССР, сейчас, наверное, не дает возможность найти компактное проживание. Синагоги найти и разрушать, бить и устраивать там погромы – возможно", – предположил Подорожний.

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