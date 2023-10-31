Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що "заграванням" з близькосхідними терористичними організаціями та державами Кремль намагається продемонструвати арабському світу, що Росія – їхній союзник. Зазначимо, що в аеропорту Махачкали дагестанці штурмували рейс з Ізраїлю.

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"Те, що такі погроми влаштовуються – це ж традиція російська. Це ж зрозуміло, навіщо в Дагестан потрапили євреї. Чомусь там опинилися, чомусь там вийшло населення, його почали підбурювати", – наголосив Подорожній.

До слова, кілька місяців тому в Дагестан приїздив Владімір Путін. Туди він привозив гроші. Так, переконаний політтехнолог, президент країни-агресорки намагався показати свою лояльність та "позатикати дірки" у вигляді "незадоволених".

Зараз так намагаються об'єднувати Дагестан навколо певного ворога,

– сказав Подорожній.

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Чи продовжаться погроми

Акція, яка відбувалася в Дагестані, продемонструвала антисемітську характеристику Росії. Саме таку політику проводять всередині країни. На думку політтехнолога, аби такі погроми євреїв у Росії відбувалися далі, треба, щоби на певній території проживала певна кількість представників єврейського народу.

"Кількість тих євреїв, яка виїхала з теренів СРСР, нині, напевно, не дає можливість відшукати компактне проживання. Синагоги знайти та руйнувати, бити й влаштовувати там погроми – можливо", – припустив Подорожній.

Заворушення проти євреїв у Росії