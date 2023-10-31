Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що "заграванням" з близькосхідними терористичними організаціями та державами Кремль намагається продемонструвати арабському світу, що Росія – їхній союзник. Зазначимо, що в аеропорту Махачкали дагестанці штурмували рейс з Ізраїлю.
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"Те, що такі погроми влаштовуються – це ж традиція російська. Це ж зрозуміло, навіщо в Дагестан потрапили євреї. Чомусь там опинилися, чомусь там вийшло населення, його почали підбурювати", – наголосив Подорожній.
До слова, кілька місяців тому в Дагестан приїздив Владімір Путін. Туди він привозив гроші. Так, переконаний політтехнолог, президент країни-агресорки намагався показати свою лояльність та "позатикати дірки" у вигляді "незадоволених".
Зараз так намагаються об'єднувати Дагестан навколо певного ворога,
– сказав Подорожній.
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Чи продовжаться погроми
Акція, яка відбувалася в Дагестані, продемонструвала антисемітську характеристику Росії. Саме таку політику проводять всередині країни. На думку політтехнолога, аби такі погроми євреїв у Росії відбувалися далі, треба, щоби на певній території проживала певна кількість представників єврейського народу.
"Кількість тих євреїв, яка виїхала з теренів СРСР, нині, напевно, не дає можливість відшукати компактне проживання. Синагоги знайти та руйнувати, бити й влаштовувати там погроми – можливо", – припустив Подорожній.
Заворушення проти євреїв у Росії
- В аеропорту Махачкали 29 жовтня відбулися заворушення. Дагестанці "зустрічали" рейс з Тель-Авіва. Вони вишикували євреїв, тримали палестинські стяги та вигукували антисемітські гасла. Окрім того, вони пробралися на дах летовища та намагалися проникнути в літак.
- Російські силовики відтиснули протестувальників. Через сутички постраждало кілька людей. Ще 60 – затримали.
- Владімір Путін звинуватив в антисемітських виступах Україну. Мовляв, буцімто українська держава намагалася "провокувати погроми в Росії" під керівництвом Заходу. Президент країни-агресорки вважає, що західні країни намагаються "зламати" Росію зсередини й використовують для цього регіональні конфлікти.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що один із російських блогерів натякнув, що завдяки намаганням Кремля звинувачувати у заворушеннях іноземні психологічні та інформаційні операції, російські чиновники можуть уникнути відповідальності.
- У США вважають, що заяви Росії щодо звинувачення України є абсурдними. Сполучені Штати вимагають від країни-агресорки забезпечити безпеку євреям у Росії.