Оккупационные власти Крыма пригласили на форум при поддержке ООН: в Меджлисе резко отреагировали

Представителей оккупационных властей Крыма пригласили на сессию Всемирного форума городов, который проходит при поддержке ООН. Это является значительным нарушением норм международного права.

Приглашение оккупантов на Всемирный форум городов, собственно, нарушает даже ряд резолюций Генассамблеи ООН. О незаконности таких действий и странном поведении генсека ООН 24 Каналу рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Уже не первый "прокол" Гутерреша

Представителей оккупационных властей Крыма пригласили на сессию Всемирного форума городов в Египте при поддержке Организации объединенных наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В МИД Украины раскритиковали такие действия, ведь это является нарушением норм международного права.

Если убрать дипломатию, то надо сказать, что происходит что-то очень странное в поведении генсека ООН господина Гутерреша. Этот форум является очень заметным событием в мире, и то, что там приняли участие представители российской оккупационной власти из оккупированного Крыма свидетельствует не просто о том, что программа ООН-Хабитат не обеспечила контроль над регистрацией. Как по мне, есть какие-то "поблажки" от высших должностных лиц ООН в отношении России,

– отметил Рефат Чубаров.

Бесспорно, что прежде всего это вызывает вопросы к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Он, к слову, недавно посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Тогда Гутерреш приветливо общался с военным преступником Владимиром Путиным и обнимался с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

"Должны быть четкие требования к Гутеррешу. Потому что уже в конце ноября снова будут принимать резолюцию по ситуации во временно оккупированном Крыму. В системе ООН должны четко придерживаться всех характеристик, которые публикуются в соответствующих резолюциях по территориальной целостности Украины. В частности, как определять оккупированные территории, как не работать с представителями оккупационной власти и тому подобное. Генсек ООН первый нарушает параметры, установленные резолюциями Генассамблеи ООН", – подчеркнул председатель Меджлиса.

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В Кремле, начиная с 2014 года, постоянно прилагают немало усилий, чтобы международное сообщество легитимизировало оккупационную власть Крыма и соответственно оккупацию полуострова. Однако им все же не удается достичь этого результата окончательно.

"Из-за того, что им не удается легитимизировать свою власть и заставить мир признать аннексию Крыма, они усиливают репрессии наших граждан", – добавил Чубаров.

В частности, на территории Крыма на днях прошли новые волны преследований крымских татар.