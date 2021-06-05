ООН требует расследования в отношении найденных останков 215 детей в Канаде

В канадском городе Камлупс нашли останки 215 детей на территории бывшей школы-интерната. ООН требует от страны и Ватикана немедленно провести расследование.

Учебное заведение работало под эгидой католической церкви. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций в пятницу, 4 июня.

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Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок,

– говорится в сообщении.

Со своей стороны премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ответственность должна взять на себя католическая церковь.

Политик добавил: "Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет сейчас и много лет назад".

Что известно об интернате в Камлупсе

Школа-интернат в Камлупсе была одной из крупнейших в Канаде. Она работала с 1890 до 1978 года под эгидой католической церкви, а впоследствии – правительства.



В школе одновременно находились около 500 детей, многие из них страдали от голода.



Согласно правительственному отчету 2015 года, условия в этом интернате были чрезвычайно плохими, много детей в нем умерли от кори, туберкулеза или гриппа.