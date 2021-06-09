В ООС опровергли фейк российской пропаганды о "низком моральном состоянии" ВСУ

Российские власти продолжают вести пропагандистскую кампанию, чтобы дискредитировать подразделения Операции Объединенных сил. Несмотря на это, в ООС опровергли фейк Кремля о "низком моральном состоянии" украинских военных.

Для создания ложной информации о состоянии Вооруженных сил Украины использовали личные данные военных, которые сейчас там проходят службу. Это и другие сообщения были размещены на вражих пропагандистских ресурсах.

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Какова цель России

Как сообщили в ООС, в таких фейковых сообщениях России есть цель создать в общественности атмосферу уныния и сомнений в способности украинских защитников противостоять агрессору.

Несмотря на это, в ООС призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и использовать сообщения из правдивых и надежных источников.

Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

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