ООС отразили 11 атак оккупантов, на 3 локациях бои еще идут: уничтожен Су-25 и многие техники
Источник:фейсбук Группировка Объединенных сил
Украинские защитники продолжают уничтожать российского врага. Они ликвидируют их личный состав и множество техники.
В частности, группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. В этих двух направлениях враг сосредоточил почти все свои силы.
Обстрелы Одессы и Николаева и вражеская ДРГ на границе Сумщины: основное за 82 день войны
Воины ООС продолжают уничтожать вражескую технику
Как отметили в группировке, вдоль всей полосы обороны россияне применяют почти все виды оружия. боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.Важно: россияне обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан, среди них – ребенок.
Так, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил не сдаются и дают отпор оккупанту. В частности, сегодня они отбили 11 атак врага, но на 3 локациях бои продолжаются до сих пор.
16 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 5 танков;
- 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);
- 12 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Свежие потери врага
За 82 дня полномасштабной войны наши военные ликвидировали 27 700 российских оккупантов. В Генштабе отчитываются, что среди потерь за последние сутки были следующие:
- личного состава – 300 человек;
- танков – 8 единиц;
- боевых бронированных машин – 16 единиц;
- артиллерийских систем – 22 единицы;
- вертолетов – 1 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;
- крылатых ракет – 2 единицы;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 единиц.
Украинские военные констатировали, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки они наблюдали на Бахмутском и Запорожском направлениях.
К теме – 82-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео