В ООС отрицают использование Javelin на Донбассе
Источник:"Украинская правда"
Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские военные использовали Javelin на Донбассе. Это подтвердил и "слуга народа" Игорь Копытин. Однако в Объединенных силах такую информацию опровергают.
О том, использовали ли украинские военные американские комплексы Javelin на Востоке, в комментарии изданию рассказал начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук.
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В ООС отрицают применение Javelin
По словам Мельничука, в ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". Сейчас украинские бойцы не использовали Javelin в бою на Донбассе. Спикер Объединенных сил пообещал, что как только комплексы применят в отношении российских наемников, украинцы обязательно об этом узнают.
Что известно о Javelin
Это – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, беспилотников.
Предыдущие заявления о Javelin на Донбассе
- Недавно глава разведки Минобороны Кирилл Буданов дал интервью изданию Military Times. Он якобы заявил, что Вооруженные силы Украины применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. Система была психологическим сдерживающим фактором для противника.
- Впоследствии эту информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин. Он не уточнил, когда и при каких условиях это произошло, однако подчеркнул, что Украина имеет право на защиту своей земли и реализует его.