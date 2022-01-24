В ООС предупреждают, что Россия разместила "Искандеры" вблизи границы: в зоне их действия – Киев

Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия разместила неподалеку 54 боевые тактические группы. Также Россия разместила 36 "Искандеров" средней деятельности.

В то же время вражеские самолеты-разведчики летают вдоль границы и над Черным и Азовским морями втрое чаще, чем в прошлом году в этот период. Об этом генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, находясь на военной базе в Попасной вблизи линии фронта.

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Россия разместила 54 боевые тактические группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер". Некоторые из которых расположены в зоне действия Киева,

– сказал командующий.

К слову, "Искандер" – это семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля.

Последние заявления Павлюка о ситуации

Как заявлял генерал-лейтенант, украинские военные разведчики сообщили, каким может быть план Путина по нападению на Украину. Россия, говорят в ООС, способна атаковать сразу с нескольких направлений.

По словам командующего Операции Объединенных сил, Украина победит Россию, если вернет себе оккупированные территории. Именно так будет выглядеть наша победа в войне.

Александр Павлюк заявил, что украинские военнослужащие точно готовы защищать страну в случае нового вторжения России. Более того, бойцы будут просто голыми руками разрывать россиян на куски.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.