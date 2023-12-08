Надо потребовать дорожную карту претензий: как Украине строить диалог с Венгрией

В Офисе Президента договариваются о встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана. Вечером 6 декабря Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром МИД Венгрии Петером Сиярто.

Венгрия продолжает блокировать помощь для Украины и путь вступления в ЕС. Поэтому с такими странами придется разговаривать, о чем 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Разговор с Венгрией

По словам Бориса Тизенгаузена, с Венгрией придется разговаривать. Поскольку, когда будут принимать решения по интеграции Украины в ЕС или НАТО, голос каждой страны будет учитываться.

"Так шантажировать Альянс можно очень долго. А если у тебя тесные связи с Россией, то можно бесконечно не пускать Украину. Хотя мы все условия выполним", – отметил он.

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Политтехнолог считает, что Венгрия должна предоставить список пунктов, которые, по мнению руководителей страны, препятствуют Украине на пути к вступлению в ЕС. Далее создать рабочие группы по их решению.

"Встречаться и работать надо. Потому что, возможно, могут появиться другие страны, которые будут против и мы не пойдем в ЕС. Формировать "дорожную карту" – наш глава МИД Дмитрий Кулеба через ведомства может поговорить с коллегами, собрать их требования и начать работать", – предположил Тизенгаузен.

Отметим, по сообщению Андрея Ермака, в ходе телефонного разговора удалось обсудить прогресс Украины на пути вступления в ЕС. В ближайшее время Верховная Рада должна принять ряд важных законопроектов.

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